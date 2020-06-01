Нашествие марокской саранчи прогнозируют в Костанайской области

В мире ожидается самое большое за последние 25 лет нашествие саранчи. В Казахстане эксперты подчеркивают, что к трудностям готовы. На борьбу с вредителями выделено больше 1 млрд тенге. Что касается Костанайской области, то в нашем регионе ожидаются сложности в Аулиекольском и Наурзумском районах, сообщает alau.kz

В мире ожидается самое большое за последние 25 лет нашествие саранчи. Об этом сообщают в Минсельхозе со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Ее эксперты опасаются, что активность насекомых приведет к гибели урожая, животных и, как следствие, к массовому голоду во многих странах. Проблемы возникли в Африке, Афганистане, Пакистане. Но в Казахстане, как отмечают чиновники от сельского хозяйства, ситуация под контролем.

«По мнению ученных, в 2020 году проблемы, вызванные полчищами саранчи, могут приобрести катастрофический характер. В Казахстане, согласно прогнозируемым данным, ожидается распространение стадных саранчевых на площади 554 тыс. га. В том числе итальянского пруса — 295,9 тысячи гектаров, азиатской саранчи — 164,2 тысячи гектаров и марокской саранчи — на площади 93 тысячи гектаров»,- говорит председатель Комитета государственной инспекции в в агропромышленном комплексе министра сельского хозяйства РК Алмабек Марс.

На борьбу со стадными саранчевыми из республиканского бюджета выделено порядка 1 млрд тенге. На эти деньги закуплены необходимые пестициды для проведения химических обработок на всю прогнозируемую площадь. Помимо этого, еще 555 млн тенге направляется для борьбы с нестадными саранчевыми из местных бюджетов. К обработке привлекут специальную опрыскивающую технику: газогенераторы, наземные опрыскиватели, самолеты.

«Распространение и развитие саранчи мы ожидаем, но в пределах прогнозируемой площади. Мы предусмотрели все необходимые средства и препараты. Особую озабоченность и обеспокоенность вызывают Западно-Казахстанская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области, где будет уделено особое внимание проведению фитосанитарных мероприятий»,- сказал Алмабек Марс.

Что касается Костанайской области, то специалисты ожидают слабый рост итальянского пруса в Аулиекольском и Наурзумском районах. В то же время, по нестадным саранчовым не исключена возможность появления очагов на сенокосах и многолетних травах. Акцент в Костанайской области при обработке будет сделан на приграничные территории с Российской Федерацией, обработку против саранчевых вредителей будут проводить совместными усилиями с соседями.

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