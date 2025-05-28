В 2025 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади до 2,1 млн га. На сегодняшний день в 14 регионах уже фактически обработано 596,3 тыс. га.

Работы проводятся в плановом и штатном режиме под контролем вице-министров сельского хозяйства, представителей КГИ в АПК, а также оперативных штабов, созданных в регионах. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров лично контролирует ситуацию в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

В защитных мероприятиях задействовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники, 4 625 специалистов для обследований.

Техники и препаратов достаточно.

«Вместе с тем в интернет-пространстве и СМИ продолжают появляться недостоверные сообщения и видеоматериалы о якобы массовом и неконтролируемом распространении саранчовых. Подобная информация не соответствует настоящей ситуации и фактической стадии развития саранчовых. Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, за распространение ложной информации, предусмотрена ответственность. Призываем руководствоваться только официальными источниками информации — ресурсами МСХ, акиматов областей, воздерживаться от публикации непроверенных данных и сознательной дезинформации.», — сообщили в минсельхозе.

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