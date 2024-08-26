Нашёл на улице. Несовершеннолетний закладчик наркотиков задержан в Костанае

17-летний костанаец был задержан сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области. При себе у него находилось 8 zip-пакетов с порошком белого цвета, которые были обмотаны изолентой.

Со слов самого несовершеннолетнего, он их нашел на улице. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком весом 3,86 грамм.

По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В ведомстве отметили, что с начала года пресечено 200 фактов правонарушений, связанных с наркотиками. Не допущено в оборот 43 кг наркотиков, в том числе 2,5 кг синтетики.

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