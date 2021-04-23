Нашли повешенным без вести пропавшего жителя Костаная

22 апреля в 14.30 часов на пульт «102» УП г.Костанай поступило сообщение об обнаружении по улице Майлина возле гаражей трупа мужчины, покончившего жизнью путем повешения, сообщает пресс-служба ДП области.

Сотрудниками полиции установлена личность погибшего. Им оказался 27-летний ранее без вести пропавший житель областного центра.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Назначена экспертиза.

Его поиски осуществлялись с участием волонтеров.

Мужчина 20 апреля вышел с работы, и местонахождение его было неизвестно.

В полицию позвонили прохожие.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.