Нашли тело пропавшего 6-летнего мальчика

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По данным полиции, 26 августа около 21.30 к правоохранителям поступило сообщение от местного жителя о том, что двумя часами ранее его шестилетний сын ушел играть во двор и с тех пор его местонахождение неизвестно.
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Тело шестилетнего мальчика нашли в септике в городе Косшы Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.
«По указанному адресу незамедлительно прибыли руководство управления полиции, личный состав и следственно-оперативная группа. В результате проведенных поисковых мероприятий тело мальчика было найдено в сточной яме (септик)», — сообщили в ведомстве.
Полиция зарегистрировала факт в Едином реестре досудебных расследований, назначены экспертизы.
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