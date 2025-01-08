По факту обнаружения тела ранее пропавшего костанайца полицией начато досудебное расследование.

Его обнаружили 26 декабря возле леса на 7 км автодороги «Костанай-Аулиеколь» .

На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стало переохлаждение.

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