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Насиловали и били? Казахстанец вернулся из армии сумасшедшим — СМИ

Кадр из видео

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Родные уверены, что над Ринатом жестоко издевались, из-за чего молодой и здоровый парень повредился рассудком.

19-летний житель Аральского района Кызылординской области Ринат Жеткергенов после прохождения военной службы в Актау вернулся домой в неадекватном состоянии, передает «31 канал«.

О том, что с их сыном что-то не так, родители Рината заподозрили, когда им позвонили из части в Актау, где он служил, и попросили его встретить в связи с «плохим самочувствием». А когда увидели вернувшегося из армии сына, то были шокированы. Его одежда была разорвана, на ногах – летняя обувь, а сам он был практически невменяем, сообщает ru.sputnik.kz

Парень буйно себя вел, крушил все вокруг в доме, не узнавал родных.

Как рассказал брат Рината, призывник признался ему, что буквально за неделю до приезда четверо военнослужащих избили его и даже прокололи ему ухо.

«Они насиловали его, говоря, что сделают его девушкой, своей женой. Очень жестоко обращались. Он плакал и рассказал правду. Два дня уже боремся с этим. Не спит, бредит», — говорит брат Рината.

Обследование показало, что у молодого человека ушиб головного мозга.

В министерстве обороны заявили, что Ринат был одним из дисциплинированных, образцовых солдат.

«Опытные командиры и сержанты поддерживали солдата во время прохождения воинской обязанности. Кроме того, рядовой Ринат Жеткергенов за время службы никаких жалоб на здоровье не предъявлял», — сообщил представитель ведомства Гани Нусупов.

В настоящее время в роте, где солдат исполнял свой воинский долг, проводят проверку. Родители Рината Жеткергенова потребовали, чтобы военные чиновники посодействовали выздоровлению сына, чтобы он стал таким, каким был до армии.

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