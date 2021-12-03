Насколько доступны газ и вода жителям Костанайской области, рассказал глава региона

Глава области Архимед Мухамбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций отметил, что приоритетной задачей нашего государства по-прежнему остается обеспечение населения качественной питьевой водой.

Доступ к услугам водоснабжения имеют 75% сельского населения и более 98% городского населения. В 2021 году реализуется 47 проектов сельского и городского водоснабжения и водоотведения, на которые выделено 15,2 млрд. тенге бюджетных средств.

«Следует добавить, что в текущем году в 104 сёлах уже установлены пункты раздачи привозной воды. В 2022 году работа будет продолжена и, во исполнение поручения главы государства, до конца 2025 года 100% сельского населения будет обеспечено качественным водоснабжением. Продолжается работа по газоснабжению региона.

В текущем году ведется строительство подводящих газопроводов высокого давления Камысты – АлтынсариноКамыстинского района и Аулиеколь – Кушмурун.

Впервые будет осуществлена газификация сел: Шеминовское и Озерное Костанайского района, Копыченка Федоровского района, АлтынсариноКамыстинского района.

Также будут построены газораспределительные сети в микрорайоне 5а города Житикары, начато строительство инженерных коммуникаций к микрорайонам «Байтерек» и «Астана» Костанайского района. В этом году мы закрываем один из самых проблемных вопросов региона – теплоснабжение Аркалыка», — отметил Архимед Мухамбетов.

На сегодня завершаются работы по переводу Аркалыкской ТЭЦ на твердое топливо, уже функционируют два водогрейных котла и один паровой котел.

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