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Насколько Костанайская область обеспечена углём на зиму?

Насколько Костанайская область обеспечена топливом на зиму обсуждали в областном акимате. Первым делом чиновники подняли вопрос стоимости угля.

Средняя его цена на тупиках по маркам за тонну, к примеру, Богатыря составляет 13 500 тенге; Шубарколя — 16 500 тенге; Майкуба — 14 200 тенге, Каражыра — 17 900 тенге. Дефицита, как отмечают в управлении энергетики и ЖКХ, нет. Для населения на тупиках сейчас находится 24,5 тыс. тонн угля. В этом году, кстати, костанайцам предлагают приобретать топливо онлайн, через банковское приложение.

«В пилотном режиме осуществляют свою деятельность 2 крупных поставщика области ТОО «КазИнтерУголь» в городе Костанай, и ИП «Аяп» в городе Аркалык. С помощью приложения «Homebank» потребители имеют возможность выбрать точку продажи, необходимую марку, объем угля и произвести оплату. Данная функция позволяет приобрести уголь в рассрочку от 3 до 6 месяцев, либо в кредит до 36 месяцев. Кроме того, с октября т.г. жители города Костанай имеют возможность осуществлять мониторинг объема и марки угля через приложение Smart Qostanay», — рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Потребность Костанайской области в угле примерно 466 тыс. тонн. По данным чиновников, почти 87 процентов из этого количества — уже в регионе. Оставшийся объем в районы доставляется, отмечают чиновники. Так, за последнюю неделю было разгружено 9 тыс. тонн угля. Но при данном темпе разгрузки полувагонов, отмечают чиновники, область будет полностью обеспечена углем к 20 декабря. Уголь докупает население и Аркалыкская ТЭЦ. Все объекты образования и здравоохранения им обеспечены.

«Население, особенно акимам на контроль, пенсионеры, социально- уязвимые, в кого возникают сложности, решить можно через сельхозтоваропроизводителей, помогут обеспечить углем», — говорит Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области также поручил завершить все ремонтные работы на теплоисточниках и не допускать срыва отопительного сезона. Сейчас он, по словам чиновников, проходит в штатном режиме.

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