Насколько опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»

Индийский институт медицинских наук сообщил, что «дельта плюс» стал более заразным по сравнению с предыдущими штаммами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Что представляет собой «дельта плюс»?

Информация о появлении в Индии варианта, получившего название «дельта плюс», впервые была опубликована в вестнике правительственного агентства здравоохранения Англии 11 июня.

Это сублиния дельта-варианта, B.1.617.2, ранее известного как индийский и ставшего одной из главных причин новой волны коронавируса по всему миру. Она имеет мутацию шипового белка под названием K417N, которая также имеется в штамме «бета», впервые идентифицированном в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Некоторые ученые опасаются, что мутация в сочетании с другими особенностями варианта «дельта» может сделать его более заразным и смертельно опасным.

«Мутация K417N представляет интерес, поскольку она присутствует в варианте «бета», линия B.1.351, который обладает способностью уклоняться от распознавания иммунной системой”, — говорится в сообщении министерства здравоохранения Индии.

Ведущий индийский вирусолог Шахид Джамиль сказал, что K417N снижает эффективность терапевтического коктейля из моноклональных антител.

Насколько распространен вариант «дельта плюс»?

Было выявлено не менее 197 случаев заражения этим штаммом в 11 странах: в Великобритании — 36, Канаде — 1, Индии — 8, Японии — 15, Непале — 3, Польше — 9, Португалии — 22, России — 1, Швейцарии — 18, Турции — 1 и США — 83.

Самый ранний случай в Индии был обнаружен 5 апреля. В стране также зафиксировали первую смерть человека, заболевшего штаммом коронавируса «дельта плюс». Погибшей оказалась женщина, ее возраст не сообщается.

Отмечается, что к смертям может приводить и перегруженная система здравоохранения, в результате чего люди могут не получать своевременную помощь.

Случаев смерти от этого варианта штамма в остальных странах пока не зарегистрировано.

Что вызывает тревогу?

В Индии и во всем мире на данный момент продолжаются исследования эффективности вакцин против этой мутации.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что отслеживают этот вариант как часть варианта «дельта», так же как и другие варианты, вызывающие озабоченность, с новыми мутациями.

«На данный момент этот вариант не кажется распространенным, поскольку составляет лишь небольшую часть последовательностей «дельты». «Дельта» и другие вызывающие озабоченность циркулирующие варианты остаются более высоким риском для здоровья населения, поскольку они продемонстрировали большой рост заражений», — говорится в сообщении ВОЗ.

Однако у экспертов есть опасения, что «дельта плюс» вызовет новую волну заражений в Индии.

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