Насколько повысили пенсии и пособия в Казахстане

С 1 января 2024 года все виды государственных пособий и базовая пенсионная выплата повышены на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарная пенсия – на 9%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%. Об этом сообщает пресс-служба минтруда РК.

Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 г. – 120 838 тенге).

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года, в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составляет 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составляет 45 578 тенге.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2024 года:

— пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличилось со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 217 350 до 232 596 тенге;

— пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми – со 138 000 до 147 680 тенге;

— пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы – с 71 398 до 76 397 тенге, III группы – с 48 681 до 52 089 тенге.

Также на 7% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

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