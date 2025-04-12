В частности, предоставленной ведомством информации сообщается, насколько вырастут пенсии за счет ОПВР к 2028 году.

«С 2024 года поэтапно введены обязательные пенсионные взносы работодателей за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 году ставка составляет 1,5 процентов, к 2028 году она увеличится до 5 процентов», — говорится в ответе министерства на запрос редакции.

Отмечается, что уплата ОПВР осуществляется только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года. Эта мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев. Размер их пенсий будет напрямую зависеть от пенсионных отчислений, что обеспечит им дополнительную пенсионную выплату.