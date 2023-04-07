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Насколько вырастут тарифы за коммунальные услуги в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, насколько могут вырасти тарифы за коммунальные услуги в Казахстане.

Глава Минэнерго отметил, что при повышении тарифов будет применяться индивидуальный подход, передает informburo.kz

«С учётом того, что тепло убыточное, я думаю, что минимум на 25% тарифы вырастут. А максимум – это в зависимости от объёма инвестиций, которые будут регулироваться правительством. Но рост будет происходить не сразу. Что касается электричества, это зависит от объёма инвестиций, они будут масштабные. Населению нужно понимать: или электроэнергия будет немного дороже или мы получим ещё один Экибастуз»,– сказал он.

Алмасадам Саткалиев отметил, что сейчас рассматривают вопрос повышения тарифа на электричество до 15% в течение следующих трёх-четырёх лет.

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