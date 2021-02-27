Насколько выросла зарплата медиков в Казахстане

Номинальная среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в четвертом квартале 2020 года составила 197,4 тыс. тг — на 32,1% больше по сравнению с четвертым кварталом 2019-го, что является самым высоким годовым ростом с 2015 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

Реальный рост покупательной способности с учетом инфляции составил 23,1%.

Для сравнения: в целом по РК среднемесячная заработная плата выросла на 14,3% (реальный рост — на 6,5%), до 233,1 тыс. тг. Заработные платы в сфере здравоохранения и социальных услуг на 15% меньше окладов в среднем по РК (годом ранее — на 27%).

Согласно соглашению, подписанному между Министерством здравоохранения и Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников здравоохранения в начале прошлого года, с 1 января 2020 года планировалось увеличить заработную плату в среднем на 30% врачам и на 20% — среднему медицинскому персоналу.

За 2021–2023 годы, по данным официального портала МТ и СЗН РК, планируется увеличить зарплату работников социальной сферы, в которую также входят медработники, в 2 раза: с 1 января 2021 года — на 50%, в 2022 году — на 25%, в 2023 году — еще на 25%. По словам министра здравоохранения Александра Цоя, заработная плата медработников к 2023 году будет превышать среднюю зарплату по РК в 2 раза, сообщается на портале МЗ РК.

Пока же заработные платы в сфере здравоохранения и социальных услуг в разрезе регионов варьируются от 156,2 тыс. тг в Жамбылской области до 281,7 тыс. тг в Нур-Султане. Высоки также зарплаты в Алматы (209,9 тыс. тг) и Мангистауской области (207,2 тыс. тг).

В январе 2021 года в Казахстане было зарегистрировано 8,2 тыс. компаний (+9,4% за год) в сфере здравоохранения и социальных услуг, из них действующие — 6,8 тыс. (+12% за год).

Большая часть действующих юрлиц в сфере здравоохранения и социальных услуг приходится на малые компании: 5,9 тыс. компаний (+13,9% за год). Крупных предприятий в секторе 549 (+1,7% за год), средних — 395 (+1% за год).

Доля активных компаний от действующих в секторе за год сократилась с 70,1% до 65,6%, при этом их количество за год выросло на 4,7%, до 4,5 тыс. юрлиц.

Фактическое количество работников в сфере здравоохранения и социальных услуг за год выросло на 2,6%, до 426,4 тыс. человек в четвертом квартале 2020 года. Их доля от общего фактического числа работников по РК составила 12,1%.

Больше всего сотрудников в этой сфере работает в Алматы: 57 тыс. человек, что составляет 12,2% от всех работников в регионе. Следом идут Нур-Султан (35,5 тыс. человек) и Восточно-Казахстанская область (33,9 тыс. человек).

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