Насколько загружены инфекционные стационары, рассказали в Минздраве

Резерв инфекционных коек увеличен, будут вовлекаться резервные объекты, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

Министерством разработана электронная система мониторинга занятости коечного фонда на уровне каждой медицинской организации региона, что позволяет своевременно реагировать и разворачивать дополнительные стационары. В регионах имеется план развертывания инфекционных коек при достижении 70% загруженности действующих инфекционных стационаров. Резерв инфекционных коек увеличен с 51 тыс. до 60 тыс. Будут вовлекаться резервные объекты, при этом оказание плановой специализированной медицинской помощи будет продолжено, — сообщил Алексей Цой.

Министр напомнил, что в марте по сравнению с февралем отмечается рост заболеваемости на 30 %. Так, за 5 дней апреля зарегистрировано 9 983 случая, в сутки регистрируется до 2 тыс. больных.

Рост заболеваемости, по его словам, связывается с циркуляцией британского и южно-африканского штаммов.

С учетом эпидситуации в апреле отмечается повышение суточного количества тестирования до 57 тыс. исследований в сутки, что составляет 50% от имеющейся суточной мощности лабораторий и в сравнении с февралем наблюдается увеличение в 1,6 раза. По состоянию на 6 апреля для оказания медицинской помощи больным с КВИ в республике задействовано 275 инфекционных стационаров с коечным фондом 28 730 коек. Занятость инфекционных стационаров составляет 36%, реанимационных — 22%. Наибольшая загруженность инфекционных коек отмечается в ЗКО, Нур Султан, Алматинской области и Алматы, — заключил Цой.

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