Насколько засушливым будет май: Казгидромет представил уточнённый прогноз

Казгидромет на брифинге в СЦК представил уточненный прогноз по засушливости территории Казахстана в мае, передает informburo.kz

С учётом осадков, выпавших в течение апреля, а также прогнозируемых погодных условий, площадь территории, подверженной риску наступления засухи, увеличивается.

«Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области. Умеренно влажными прогнозируют условия в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области – Аккольском, Атбасарском, Сандыктауском, в Павлодарской области – Актогайском, Успенском районах и окрестностях Павлодара, в Западно-Казахстанской области – в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области – в Кобдинском районе», – рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.

На остальной территории увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.

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