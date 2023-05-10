Насмерть отравились отец и четверо детей

Многодетная семья отравилась неизвестным веществом в Алматинской области, погибли пять человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Трагедия произошла 4 мая в селе Кольащы. В 16:04 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Кольащы Ельтайского сельского округа Карасайского района в частном жилом доме, предварительно, получили отравление неизвестным веществом шесть человек (двое взрослых и четверо детей).

«В результате мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались. Женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована в Карасайскую многопрофильную межрайонную больницу села Шамалган. Состояние тяжелое, находится в реанимационном отделении. Предварительная причина — отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС. Первично собранный материал передан в УП Карасайского района.