Насмерть сбили мужчину на трассе «Костанай-Рудный»

13 июня около 23.00 часов на автодорогесообщением «Костанай-Рудный» около микрорайона «Кунай» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Rav 4», направляясь из г.Рудного в направлении г.Костанай на пешеходном переходе совершил наезд на 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. У водителя взят глубокий анализ крови.

По факту ДТП ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.3 Уголовного кодекса.

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