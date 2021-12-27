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Насмерть сбили женщину на трассе «Костанай-Рудный»

kp.kz

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О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

26 декабря около 23.00 часов на автодороге «Костанай-Рудный возле села Перцевка Костанайского района 29-летний житель Акмолинской области, управляя автомобилем «Toyota Camry» совершил наезд на 38-летнюю жительницу города Тобыл.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время в отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по статьям 345 ч.3 и 347 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное окончательное решение.

У водителя взята кровь на глубокий анализ.

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