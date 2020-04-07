Настоящий коллапс. В Костанае встали автобусы, отключена вода, срывает крыши

Как сообщил главный инженер ГКП «Костанай Су» Виталий Панайотов, город без холодной воды. В связи с аварией на энергосетях прекращена подача воды.

«Ситуация аварийная. Как только энергетики устранят аварию мы начнём подавать воду потребителям»,-сообщил главный инженер.

Перевозчики вынуждены остановить движение. Автобусы не ходят. В районах срывает крыши со зданий. На дорогах в Костанайской области застряли водители.

«Автобусы сносит. Видимость нулевая. Мы эвакуируем наши автобусы, спасаем. Четыре автобуса застряли на конечной»,-сообщил директор ИП «Брунер» Александр Брунер.

Ветер валит деревья, срывает крыши.

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