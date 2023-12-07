Натяжной потолок, как огненный дождь. Костанайцу пришлось выпрыгивать из окна

Пожар произошел 2 декабря в доме №19 на улице Дружбы. Об этом сообщили в ДЧС Костанайской области.

Возгорание случилось в прихожей одной из квартир. Её жилец пытался самостоятельно потушить огонь, получил ожоги 30% тела, точнее лица, рук и ног, и, так как выход был перекрыт, выпрыгнул на улицу из окна второго этажа. Чем был осложнен пожар, сотрудники ДЧС пояснили на месте.

«Натяжной потолок, он играет немаловажный фактор при эвакуации людей. Потолок, он как огненный дождь падает, и начинает гореть, и распространение огня продолжается», — говорит оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Сергей Семенков.

Причиной возгорания, по данным сотрудников ДЧС, стало нарушение правил безопасности, а именно подключение в одну розетку большого количества электроприборов.

«Электроудлиннитель один включили в прихожую, с него потащили, перенесли в кухню, в кухне подсоединили стиральную машинку, холодильник, от него ещё один удлинитель, подсоединили газовую плиту, микроволновую печь и духовую печь», — сказал Еркын Аушахметов.

Всего, с начала отопительного сезона в области произошло 53 пожара, в которых погибло трое людей.

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