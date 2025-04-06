Мошенники научились подделывать сообщения от администраторов судов и электронные чеки. С их помощью они взламывают мобильные устройства людей, и получают доступ к их аккаунтам и интернет-банкингам.

Об увеличении числа подобных фактов сообщают сотрудники костанайской прокуратуры, которые подробно рассказали о том, какие приходящие на телефон сообщения, не стоит открывать.

Рост числа фактов взлома аккаунтов в соцсетях и месенджерах, мобильных банкингов отмечают костанайские прокуроры. За весь прошлый год мошенники обманом получили доступ к содержимому смартфонов восьмидесяти жителей города. За три месяца этого года зарегистрировано уже 33 подобных факта. Используются различные способы обмана, основной — это рассылка через whatsapp поддельных сообщений. Например, от имени сотрудников судов.

«Повестка из суда. Прямо полностью она подменяет официальную повестку. «Я, такой-то секретарь суда, судьи такого-то, в таком-то суде. Мы вас приглашаем на судебное заседание, по которому вы являетесь либо ответчиком по делу, либо истцом, к назначенному времени». В самом тексте сообщения отражается ссылка на официальный сайт суда, но меняется одна буква, либо иероглиф», — объяснил заместитель прокурора Костаная Ерлан Басмурзин.

Переход по этой ссылке даёт хакерам доступ к мобильному устройству, с которого ссылка была открыта. Они, по словам сотрудника прокуратуры, получают возможность полностью изучить его содержимое, скачать фото и видео, завладеть списком контактов, по которому могут разослать просьбы о краткосрочном заёме денег, или картинки, которые открываются только при нажатии на них.

«А, человек не смотрит на формат этой картинки. Фактически там формат идет установочный вирусного, программного обеспечения. Открыв эту картинку, у него взламывается телефон, и предоставляется доступ уже к мобильному банкингу, откуда происходят уже перечисления денежных средств, со счета», — говорит Ерлан Басмурзин.

Также, как сообщает прокурор, мошенники научились рассылать цифровые чеки и квитанции в PDF-формате. Аккаунт и мобильное устройство будут взломаны и при нажатии на них, так как в картинку встроен установочный файл вредоносной программы. В связи с этим у прокуроров появились важные для людей рекомендации.

«Мы гражданам рекомендуем, гражданам, что бы они, перед тем как какой-то документ открывать, они сделали в настройках запрет на автоматическую загрузку того, или иного контента, и не переходили по этим ложным ссылкам. Никогда их нельзя открывать. И, соответственно, в самом мобильном приложении, Народного банка, других банков второго уровня, установили лимит на перевод денежных средств», — отметил заместитель прокурора Костаная.

Злоумышленники могут снимать деньги постепенно, а могут и одномоментно. Одна из жительниц Костаная, таким образом, после взлома её мобильного банка разом лишилась 23-х миллионов тенге, лежащих на её счетах.

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