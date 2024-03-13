Наурыз теперь будем отмечать по-новому. Что ждёт казахстанцев?

В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реформировали празднование Наурыза, сообщил заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев, сообщает informburo.kz

«Было предложено обогатить его смысл и содержание и объявить декаду «Наурызнама», которая будет проводиться ежегодно с 14 по 23 марта. Также был утверждён и направлен во все регионы страны единый логотип Наурыза. Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось «Наурызнама», – сказал Сабит Барлыбаев на брифинге в СЦК.

Он подробно рассказал о каждом дне в праздничной декаде:

14 марта – Көрісу күні – Амал мерекесі. В этот день принято обмениваться тёплыми рукопожатиями и крепкими объятиями. Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. На сегодняшний день предложено отмечать праздник во всех регионах. Это почитаемая и уникальная традиция.

15 марта – «Қайырымдылық күні». Этот день посвящается благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. Проведение подобных акций и мероприятий позволит привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки.

16 марта – «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні». Этот день посвящён пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей, планируется проведение различных мероприятий по всей республике.

17 марта – «Шаңырақ күні». Планируется, что в этот день пройдут культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей, посвящённые образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.

18 марта – Ұлттық киім күні. В этот день пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды во всех регионах страны.

19 марта – Жаңару күні. В этот день предложили продолжить традицию весенней посадки деревьев.

20 марта – Ұлттық спорт күні. В этот день во всех регионах проведут различные соревнования и турниры по национальным видам спорта Возможность участия в конных соревнованиях (бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу), соревнованиях по соколиной охоте (құсбегілік), а также различных национальных турнирах (тоғызқұмалақ, асық ату, садақ тарту) позволят рядовым казахстанцам окунуться в атмосферу всеобщего праздника.

21 марта – Ынтымақ күні. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство.

22 марта – Жыл басы. В этот день во всех регионах страны устанавливаются стилизованные этноаулы, проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.

23 марта –Тазару күні. Заключительный день «Наурызнама», символ встречи нового года с новой целью и новой надеждой, станет Днём очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдёт общенациональная экологическая акция.

С 14 по 23 марта будет объявлен сезон «Наурыз-базарлық». В эти дни планируется рассмотреть возможность массовых продаж в торговых точках.

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