В Казахстане в период с 21 по 23 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Об этом сообщили синоптики в прогнозе погоды на ближайшие дни.
В ряде регионов страны прогнозируются осадки, связанные с прохождением атмосферных фронтов. На севере и в южной половине республики возможны дождь и снег, а также усиление ветра. В дневные часы на юге местами ожидаются грозы.
По всей территории Казахстана также прогнозируются туманы и гололёд, что может осложнить дорожную обстановку. В то же время в отдельных регионах сохранится погода без осадков.
Температура по регионам:
— на западе страны днём ожидается +12…+17°C, в Мангистауской области — до +18…+23°C;
— на севере и в центре — +3…+8°C;
— в области Улытау — до +15…+20°C;
— на востоке — +5…+15°C;
— на юге — +20…+25°C;
— на юго-востоке — +15…+23°C.
Синоптики отмечают, что в целом по стране наблюдается устойчивое потепление, характерное для перехода к весеннему периоду.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.