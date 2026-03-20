В Казахстане в период с 21 по 23 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Об этом сообщили синоптики в прогнозе погоды на ближайшие дни.

В ряде регионов страны прогнозируются осадки, связанные с прохождением атмосферных фронтов. На севере и в южной половине республики возможны дождь и снег, а также усиление ветра. В дневные часы на юге местами ожидаются грозы.

По всей территории Казахстана также прогнозируются туманы и гололёд, что может осложнить дорожную обстановку. В то же время в отдельных регионах сохранится погода без осадков.

Температура по регионам:

— на западе страны днём ожидается +12…+17°C, в Мангистауской области — до +18…+23°C;

— на севере и в центре — +3…+8°C;

— в области Улытау — до +15…+20°C;

— на востоке — +5…+15°C;

— на юге — +20…+25°C;

— на юго-востоке — +15…+23°C.

Синоптики отмечают, что в целом по стране наблюдается устойчивое потепление, характерное для перехода к весеннему периоду.

Неожиданное перекрытие: какой участок трассы закроют 23 марта Отдел строительства акимата Костанайского района предупредило о временном ограничении движения автотранспорта. 23 марта 2026 года...

Платные дороги в Казахстане: кто теперь может не платить Приказом министра транспорта от 16 марта 2026 года внесены изменения в правила оплаты проезда по...

Шестидневка в Казахстане: Минпросвещения сделало важное заявление В Казахстане школы могут самостоятельно принимать решение о введении шестидневной учебной недели. Об этом сообщила...