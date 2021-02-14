Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция

Наурыз в Казахстане хотят праздновать десять дней. На сайте открытых НПА появился проект постановления по утверждению концепции празднования Наурыз мейрамы, передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно: 14 марта – «День приветствий»; 15 марта – «День природы»; 16 марта – «День памяти предков и благословений»; 17 марта – «День истории»; 18 марта – «День добрых дел»; 19 марта – «День спорта и мастерства»; 20 марта – «День мудрости и знаний»; 21 марта – «День национальной кухни»; 22 марта – «Ұлыстың ұлы күні»; 23 марта – «День почтения».

«Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в статье «Независимость дороже всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. (…) Основная цель праздника Наурыз мейрамы – укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде», — говорится в документе.

Задачами праздника согласно концепции являются:

1) возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа;

2) укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками;

3) сохранение гражданского мира, развитие социального партнёрства и культуры благотворительности;

4) развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе;

5) осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов.

«Празднование Наурыз мейрамы имеет большое значение в контексте реализации идейных ценностей Программы «Рухани жаңғыру». Наурыз – праздник национальной идентичности и гармонии, благополучия и единства. Это важный праздник с точки зрения сохранения национальной идентичности, формирования прагматизма, повышения открытости сознания», — также отмечается в концепции.

«Мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, проводятся

с 14 по 23 марта (10 дней). Особо важным является проведение мероприятий с участием общественных активистов, представителей интеллигенции, аксакалов в учебных заведениях и трудовых коллективах городов, районов, сельских округов, направленных на разъяснение воспитательного значения Наурыз мейрамы, роли единства и солидарности в стране, влияние национальных нравственных ценностей, незыблемого мира на укрепление Независимости», — подчеркивается в документе.

«Целью разработки проекта является последовательное продвижение общих ценностей, идей, объединяющих народ Казахстана, которые должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. Основная задача празднования Наурыз мейрамы — это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации, а принятие Концепции позволит обогатить содержание праздника», — говорится в пояснительной записке Министерства культуры и спорта.

Отметим, что инициатива празднования Наурыза на протяжении девяти дней была озвучена в 2020 году руководителем центра «Рухани жаңғыру» при Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» Жанар Букановой.

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