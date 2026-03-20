Жителей и гостей Костаная приглашают на масштабное празднование Наурыз мейрамы, которое пройдёт 21 и 22 марта на центральной площади города.

В этом году программа обещает быть особенно насыщенной. Впервые вечерние концерты на главной сцене будут проходить два дня подряд — горожан ждут выступления лучших творческих коллективов.

Программа на 21 марта:

— концерт «Жарқыра жайна – Наурызым!» (18:00–21:00)

— праздничная дискотека «Наурыз думан» (21:00–22:00)

Программа на 22 марта:

— Digital Nauryz: работа юрточного городка (с 10:00)

— театрализованная постановка «Ұлыстың ұлы күні!» (11:00–11:30)

— выступления творческих коллективов (в течение дня)

— концерты, фестивали, выставки и национальные игры (в течение дня)

Особым событием станет выступление казахстанской певицы Анары Батырхан — концерт пройдёт 22 марта в 18:00 на главной сцене.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику и вместе встретить Наурыз на центральной площади города.

