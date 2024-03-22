Наурызнама в Казахстане: 22 марта – День возвращения к традициям

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Сегодня, 22 марта, в девятый день Наурызнама, в Казахстане отмечают Жыл басы – День возвращения к традициям и ценностям нашего народа, сообщает informburo.kz
«Жыл басы – это не просто день в календаре. Это особенный момент в жизни нашего общества, когда мы объединяемся в праздничной радости и гордо отмечаем начало нового этапа в нашей истории», – подчеркнули в Министерстве культуры и информации РК.
В этот день во всех регионах страны устанавливают стилизованные этноаулы, проводят общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.
План мероприятий в Костанае.