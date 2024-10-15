Среди актуальных жалоб костанайцев работа светофоров. Где-то техника ведет себя некорректно, а где-то просто светофоров нет. Костанайцы жалуются в службу «Айкомек». Этот вопрос обсудили на аппаратном совещании с главой города Маратом Жундубаевым.

Все дело в том, что сейчас в городе работает подрядная организация, которая занимается заменой старых светофоров на новые. Однако делается это, по мнению акима Костаная, очень медленно. В адрес подрядчика было уже немало нареканий. Закончить все работы ему необходимо до 1 ноября. Но, есть вероятность, что в установленный срок компания не уложится.

«Прежде чем демонтаж делать, привезите сначала опоры, светофоры свои, и только тогда демонтируйте. У вас такая манера дурацкая — берете демонтируете, потом руки сложите, и ждете там кабеля, и какие-то комплектующие из России, из Китая. На один светофор сколько вам нужно времени? Мобилизуйтесь, на один перекресток двое суток только. Полиция прям над ними стойте. Вы хотите, чтобы четверо суток ездили с регулировщиками», — возмутился аким Костаная Марат Жундубаев.

Поинтересовался аким у подрядчика, когда в на улице Каирбекова появится освещение. Улица с лета обесточена. Подрядчик никак не может довести ее до ума. Марат Жундубаев отметил, что если он не успеет это сделать до конца октября, то акимат обратится в суд.

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