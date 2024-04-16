Навести порядок в Сити-Центре. Аким Костаная высказался о прокате машинок

На аппаратном совещании аким Костаная вновь высказался по поводу проката машинок на территории Сити-центра. По словам Марата Жундубаева, сейчас эта территория официально принадлежит городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства.

«Было принято постановление акимата. Вся территория Сити-центра сейчас находится на балансе ЖКХ. Соответственно ЖКХ разрешения никому не дает по этим машинкам, не надо там знаки ставить, не надо придумывать ничего, достаточно того, что ЖКХ разрешения не дает и вот этот прокат машинок, автомобилей и так далее, он уже подлежит административному штрафу», — возмутился Марат Жундубаев.

По мнению властей, прокат машинок создает неудобства для пешеходов и портит внешний вид центральной части города. В свою очередь, стражи порядка напомнили об ответственности, которая грозит за незаконную предпринимательскую деятельность.

«Занятие предпринимательской или иной деятельностью, также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления, уведомления влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на сегодняшний день это 55 380 тенге. На должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере 25 МРП — это 92 300 тенге», — отметил заместитель начальника отдела МПС УП Костаная Алмат Карымсаков.

Помимо этого, полицейские регулярно проводят рейды в Сити-центре. В городском отделе предпринимательства нам рассказали, что бизнесменам предложили перейти на территорию Тобол арены, центрального пляжа и триатлон парка. Однако, с наступлением тепла прокат машинок и велосипедов вновь появился на привычном месте.

«Хорошо, не мешают. Я только за, чтобы дети были здесь, потому что у меня внучка очень любит это, и она ради этих машинок сюда просится. Так что зря это».

«Ну, если это какие-то уже более взрослые дети, то да. Они начинают гонять и немного мешаются. А так, маленькие дети нет, они в основном с родителями. Когда без присмотра, то очень неудобно конечно. Мне бы хотелось, чтобы у них было специально отведенное место для этого все равно. Какие-то неудобства причиняют».

«Отношусь, скорее даже положительно. Детям интересно, нам не особо мешают. Да и не только детям интересно, взрослым тоже в целом».

«Я племянников летом на них катала. В принципе без проблем».

«Да нет, что, мне кажется ничего, нормально все. Катаются же они, нормально все. Детям тоже кататься надо. Пешеходам можно и по дорожкам ходить, по тротуару, а так хорошо».

Марат Жундубаев добавил, что владельцев киосков также попросят уйти с их нынешних мест. В этом году планируются работы по благоустройству сити-центра. Одна из которых — реконструкция фонтана.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.