Навести порядок в выдаче земельных участков пообещал министр

До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает Tengrinews.kz.

«В части земельных отношений руководством страны дан ряд конкретных поручений для обеспечения доступа населения к земельным ресурсам. Базовым инструментом управления земельными отношениями является автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, хранящая 6,5 миллиона сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельхозкарты», — сообщил министр на заседании правительства.

Он отметил, что через данную систему оказываются 12 из 15 видов электронных государственных услуг в сфере земельных отношений для населения.

«Одной из насущных проблем в сфере земельных отношений является вопрос наведения порядка в очередности при получении земельного участка. До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка», — добавил Омаров.

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