Навигатор показал кратчайший путь. Астанчанина спасли в Костанайской области

1 января гражданин г. Астаны на автомобиле марки «Шевроле Нексия» при помощи навигатора направлялся в г. Актобе. Прибор показывал кратчайший маршрут, проходящий по территории Камыстинского района.

Двигаясь по проселочной дороге между с. Дружба по направлению с. Свободное, иномарка сломалась и оказалась в снежном плену. Убедившись, что автомобиль не заводится, гражданин пошел по степи на горящий фонарь и дошел до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник.

Вскоре к месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда г. Житикары на вездеходе «Ямал» и пожарной части №18 с. Камысты. Они эвакуировали астанчанина сполевой бригады в с. Алтынсарино.

Автомобиль из-за поломки остался между с. Свободным и с. Дружба. Аким сельского округа круга предоставила пункт обогрева в гостинномдоме ТОО Алтынсарино, в котором организовалиночлег.

ДЧС Костанайской области призывает граждан не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий! Не подвергайте свою жизнь опасности!

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