Всего в зимний период 2024 года вводилось 1284 ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий, в текущем году – 56 ограничений, сообщает Polisia.kz.

Несмотря на предупреждения со стороны полиции и других экстренных служб, водители продолжают выезжать на закрытые участки дорог, что приводит к образованию пробок на постах. После открытия дорог многие торопятся, чтобы наверстать потерянное время. Нарушают ПДД, превышают скоростной режим, что увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения полиция сопровождает транспортные колонны при открытии дорог, а также в условиях плохой видимости.

Стражи порядка помогают автомобилистам, застрявшим в снежном плену. В 2024-2025 году полицией сопровождено более трех миллионов транспортных средств. — За 3 января — 3 710 автомобилей; — За 4 января — на трассе Астана — Щучинск более 4,5 тысячи машин.

К сожалению, на дороге не редкость случаи, когда водители игнорируют законные требования сотрудников полиции. В 2024 году к ответственности за такие нарушения было привлечено 4 111 человек.

Уже в текущем году зарегистрировано 42 аналогичных случая. Как отметили в МВД, соблюдение законов и внимательность за рулем — ключ к вашей безопасности. Ведомство в очередной раз призывает граждан следить за погодными условиями, не выезжать в непогоду на дальние дистанции, строго соблюдать ПДД.

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