В связи с последними событиями по благоустройству областного центра, журналисты спросили главу Костаная Марата Жундубаева, коснётся ли «рука проверяющих» летников.

«По летним кафе. Особенно у нас рестораны, которые выставляют кафешки летние, места располагают. Мы с этим не боремся. Если это симпатично, красиво, это временно, мы же понимаем, что людям отдыхать надо. Выставляют. Даже есть мелкие кафетерии, даже магазины, они выставляют пару столиков для кофе, для своих посетителей. Я думаю, что если это красиво, симпатично, мы воспрепятствовать не будем. Это не проблема. Но не превращать весь город в навесы, киоски. Это, конечно, мы будем регулировать», — сообщил Марат Жундубаев.

Вместе с тем, он высказался в очередной раз о киосках в городе.

«Что касается киосков, что он должен уйти и киосков вообще не будет. Они возможно будут, исключения будут, потому что нет такого, что 100%. Если необходимость будет такая, если он соответствует законодательству, в первую очередь, архитектурному, генплану, не мешает, красиво, симпатично. Предприниматель приходит и говорит «давайте я поставлю». Вот триатлон допустим, новый объект. Приходит, и говорит «давайте я поставлю красивый павильон». Мы это будем готовы рассматривать. Новый парк СХИ — точно также. На «Кунае» парк — точно также. Мы не говорим о том, что все киоски убираем. Там, где точечно и позволяет закон проводить аукционы под нестационарные объекты, типа киосков, может даже киоски для печати, для журналов, допустим, мы готовы рассматривать. На ул.Гашека пришли, там люди отдыхают же, они говорят, мы приведем в порядок. Я не знаю, насколько они там привели в порядок, но разрешение дали., с учетом того, что они сделают все красиво, уберут провода, всё, как положено сделают», — заключил аким.

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