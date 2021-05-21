Назарбаев: Дефицит продовольствия мы ощутим скоро

Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев высказался о приближающемся дефиците продовольствия, призвав союз объединить усилия для решения проблемы, передает Tengrinews.kz.

Первый Президент Казахстана заявил, что благодаря совместным усилиям ЕАЭС системно встроился в мировую экономическую архитектуру.

«На данный период, на мой взгляд, особенно важно уделить внимание следующим направлениям. Первое — социальная инфраструктура. В ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий. Второе — продовольственная безопасность, агропромышленная политика», — сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Как отмечают аналитики, инфляция, накачанные 10 триллионов долларов за те годы банками, конечно, вызовут большую инфляцию. Это 12 процентов ВВП мира до пандемии. Поэтому нам это все надо будет учитывать.

Внешние связи. Я говорю о продовольствии. На территории нашего объединения у нас есть все для того, чтобы всех жителей наших стран обеспечить. Только надо правильно распланировать, правильно кооперироваться и правильно связаться и обеспечить. То, что есть у нас на территории, в другие страны. Дефицит продовольствия мы обязательно ощутим скоро«, — добавил Почетный Председатель ВЕЭС.

Нурсултан Назарбаев также отметил важность внешних связей.