Назарбаев может лишиться еще одной стратегической должности – кабмин уже начал подготовку

Совет по управлению фондом национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», который возглавляет экс-президент Нурсултан Назарбаев, хотят ликвидировать, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 1418 «Об утверждении устава АО «ФНБ «Самрук-Қазына» следующее изменения: в уставе АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденном указанным постановлением: глава 7-1 («Совет по управлению фондом» – КазТАГ) исключить», — говорится в проекте постановления правительства.

Пункт 49-1 намерены изложить в следующей редакции: «49-1. Решения по подпунктам 6) (в отношении избрания независимых директоров) и 6-1) пункта 49 настоящего устава принимаются единственным акционером фонда».

В действующей редакции пункта 49-1 указанные решения обязаны согласовывать с советом по управлению фондом.

«В пункте 57 («К исключительной компетенции совета директоров фонда относится принятие решений по следующим вопросам:» – КазТАГ) подпункт 28) изложить в следующей редакции: «28) проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров фонда», — сказано в проекте поправок.

Сейчас подпункт 28 гласит: «проведение ежегодной оценки деятельности совета директоров фонда с направлением информации совету по управлению фондом».

Напомним, 19 июля КазТАГ сообщал, что Назарбаев сохранил как минимум один стратегический руководящий пост, причем не абы где, а в ФНБ «Самрук-Казына», где экс- так называемый «елбасы» возглавляет совет по управлению фондом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.