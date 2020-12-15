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Назарбаев: Мы законные наследники бескрайних степей

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Нурсултан Назарбаев в своем обращении отметил, что казахстанцы являются наследниками бескрайних степей, передает Tengrinews.kz.

«Мы добились независимости, исполнив многовековую мечту наших предков 29 лет назад.
На карте мира высечено «Казахстан». С этого момента началась новая история нашей страны. За эти годы наше государство выросло, достигло значительных успехов. Мы укрепили нашу страну и суверенитет, укрепили наши границы. Казахстан стал страной, получившей мировое признание. Построили новую столицу в сердце Евразии. Мы превратили многонациональный народ в преимущество, сохраняя стабильность в нашей стране, мир и согласие в нашем обществе. Одно дело добиться независимости, а другое — сохранить эту независимость», — подчеркнул Назарбаев в своем поздравлении.

Елбасы отметил, что предки казахстанцев жили на территории огромной степи от Алтая до Атырау.

«Мы законные наследники бескрайних степей, занимающих берега Устюрта и старого Каспия, Сыр и Иртыша.
Это аманат (наследие) предков. Мы никогда не должны забывать об этом.
Мы все должны беречь нашу Святую Землю, которую оставили нам предки, укреплять нашу независимость, служить светлому будущему нашей страны», – сказал Первый Президент.

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