Первый Президент Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам в день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в Казахстане созданы основы, которые дальше нужно развивать.

«Чтобы дальше развивать, надо избирать такие парламенты, такие местные законодательные органы, которые двигают наши партии. Мы голосуем за наше будущее, за наше процветание и улучшение жизни казахстанцев. Именно это преследуют программы. В этом году было необычно активно, предварительное голосование проводили через праймериз, чтобы привлечь в маслихаты и Мажилис новых людей, особенно молодежь и женщин, активную часть наших граждан», — сказал Назарбаев.

Первый Президент страны высказался о задаче нынешних выборов.

«Цели — это в спокойной политической обстановке показать всему миру единство и проголосовать за наше будущее. Кто еще не успел прийти проголосовать, я призываю казахстанцев прийти и выполнить свой конституционный долг.

Я как президент шесть раз проходил через такие выборы. Разные были периоды, вы помните. Сложности огромные были. Мы прошли несколько кризисов: юго-восточный кризис в 1998 году, огромный, великий финансовый кризис 2007-2009 года. И вот сейчас находимся в условиях пандемии, которая охватила весь мир. Но благодаря организованности, принятым государственным мерам мы находимся в «зеленой» зоне. То есть с меньшими рисками, чем другие государства», — сказал Назарбаев.