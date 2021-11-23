Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan

Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Tengrinews.kz.

Сайт Nur Otan опубликовал текст выступления Нурсултана Назарбаева на расширенном заседании политического совета партии, передает Tengrinews.kz.

«Уважаемые соотечественники!

Казахстан вступает в четвертое десятилетие своей независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений. В настоящее время мы наблюдаем, что обуздать пандемию коронавируса не удается.

Происходят закономерные изменения, в том числе и по причине ускоренного внедрения информационных технологий и зеленой энергетики. Меняется и сам человек, его сознание и ценности, представления о мире и будущем. Мир трансформируется, а скорость изменений поражает. И уже очевидно, что скоро человечеству придется столкнуться с рядом серьезных вызовов.

Во-первых, повседневной реальностью станет борьба с новыми пандемиями. Всемирная организация здравоохранения уже призывает международное сообщество начать подготовку к появлению новых вирусов.

Во-вторых, усиливаются негативные последствия экологических проблем — глобального потепления. По прогнозам ООН, новым вызовом для человечества станет изменение климата. По этой причине только в этом году мировые цены на продукты питания выросли на 30 процентов. Это является рекордным показателем за последние 10 лет. Аномальная жара привела и у нас к падежу скота, нехватке кормов, снижению урожая. Ключевой темой для Казахстана является истощение водных ресурсов. Считаю, что в целом вопросы экологии должны стать одними из самых приоритетных для страны и партии Nur Otan.

В-третьих, меняющийся уклад глобальной экономики приведет к исчезновению целых отраслей, снизив конкурентоспособность многих стран. Мировое сообщество твердо намерено к 2050 году достичь углеродной нейтральности. Уже наблюдается внедрение новых экологических стандартов производства, ужесточение налогов.

К 2030 году 190 стран планируют полностью отказаться от угля. Экологически «грязная» продукция станет неконкурентной. Все это требует серьезных инвестиций и изменений в структуре нашей экономики. Мы одна из самых энергоемких стран мира, использующая ископаемое топливо. Эпоха господства углеводорода постепенно завершается. На смену ей приходит время зеленой энергетики. В этих условиях развитие Казахстана будет определяться развитием инноваций, уровнем цифровизации, доступом к новым технологиям, качеством человеческого капитала.

В-четвертых, нарастающая геополитическая напряженность будет обострять разногласия между странами. В условиях сжимающихся «геополитических тисков» Казахстану важно сохранить многовекторность. Следует продолжить развивать партнерские отношения со всеми ключевыми странами.

В-пятых, радикализация общественных настроений и ценностей будет усиливать политическую разобщенность. Новая реальность углубляет социальное расслоение обществ, государств и целых регионов. Мир захватывает откровенный популизм, меняя мировоззрение и поведение людей, оказывая давление на традиционные устои и семейные ценности. Глобальная нестабильность продлится не год и не два.

Поэтому слоган Nur Otan «Преодолев испытания, победим вместе!», выдвинутый партией на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность.

Хочу еще раз подчеркнуть, нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоев граждан. Объединять, а не разъединять людей — вот задача партии. Наша история доказала верность этого пути.

Сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуется комплекс социально-экономических и политических реформ. Важное значение приобретает их законодательное обеспечение. Так, с начала работы нового Парламента в портфеле Мажилиса находится 128 законопроектов. Принято 80 законов. Из них 19 были разработаны депутатами фракции Nur Otan, что говорит об активном использовании ими права законодательной инициативы. В целом хочу подчеркнуть, что депутаты успешно отработали в непростой период пандемии, своевременно принимая законы, направленные на поддержку антикризисных мер правительства в экономике и социальной сфере. Сейчас депутатский корпус должен продолжить эту работу.

Важно, чтобы все казахстанцы консолидировались вокруг государственного курса Президента и вместе работали над его реализацией. Партия Nur Otan должна активно заниматься этим вопросом, объединяя власть и общество.

Я стоял у истоков создания партии, возглавлял ее все эти годы и знаю, что будет важным, если партию Nur Otan будет возглавлять Президент страны. У нас так и было. Мы это должны решить, опираясь на устав партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство.

Уважаемые однопартийцы!

Сегодня Nur Otan — главная политическая сила страны. За 20 лет становления в качестве правящей партии она последовательно воплощала масштабные реформы по повышению благосостояния казахстанцев и укреплению нашей Независимости.

Международный опыт свидетельствует, что для становления сильного государства и развитого гражданского общества необходимо 40-50 лет стабильного движения страны вперед. Именно долгосрочное лидерство правящих политических партий во многих странах было условием успеха и социально-экономического роста. Так было в Швеции, Японии, Сингапуре, Малайзии, КНР.

Залогом эффективности правящих партий были ясные цели, конкретное видение развития страны, политическая воля и, главное, поддержка народа! Конечно, порой история вносит свои коррективы, под которые нам приходится подстраиваться. Тем не менее наша глобальная цель не меняется — до 2050 года Казахстан должен войти в число 30-ти самых развитых стран мира. Конкретный план заложен в Стратегии «Казахстан-2050».

Особая роль в достижении этой цели возложена на Nur Otan. Партии важно обеспечить свое долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса. Для этого партия в своей работе должна следовать 5 ключевым принципам.

Первое. Nur Otan всегда должен идти в ногу со временем. Эпоха перемен, в которую вступил мир, будет отражаться на нашем обществе. Партия должна постоянно модернизироваться, быть современной и мобильной, оставаться в фарватере изменений.

Второе. Nur Otan всегда должен руководствоваться интересами народа. Партия должна знать чаяния простых казахстанцев, ставить их во главу своей ежедневной работы. Необходимо использовать все возможности для улучшения качества жизни народа. Решая конкретные проблемы населения, мы способствуем развитию всей страны. В свою очередь мы можем рассчитывать и на то, что потенциал, созидательная энергия и знания каждого гражданина будут направлены на благо страны.

Третье. Nur Otan должен озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения. Все, что сказано, должно быть сделано. Партия всегда должна обеспечивать реализацию предвыборных обещаний. Это лучшее лекарство от опасного для нашего общества популизма.

Четвертое. К своим целям мы всегда должны идти сплоченной и единой командой. Важно эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных институтов. Речь идет не только о наших партийцах в Парламенте, но и маслихатах, всей исполнительной вертикали. Палата предпринимателей «Атамекен», Федерация профсоюзов и другие крупные неправительственные организации должны работать вместе на благо народа, опираясь на ресурсы и возможности Nur Otan.

Пятое. Nur Otan нужно консолидировать общество вокруг ценностей партии, являющихся фундаментальными для всего народа. Объединяющая идея — это процветание Казахстана и повышение благосостояния граждан.

Заложенные в политической платформе партии 7 ценностей понятны и близки каждому казахстанцу. Это Человек, Свобода, Верховенство закона, Справедливость, Солидарность, Устремленность в будущее, Семья и традиции.

Эти ценности составляют основу центристской платформы Nur Otan и нашего государственного курса, позволившего Казахстану пройти 30-летний путь без потрясений.

Сейчас, когда в мире происходит радикализация общественных настроений и кризис традиционных ценностей, необходимо продолжать следовать этим постулатам успешного развития».