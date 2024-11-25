Следить за этапами государственных закупок сможет любой желающий, в стране принят новый закон , который вступит в силу с нового года. Также согласно новшествам будет сокращен срок проведения конкурсов с двух до одного месяца. Помимо этого проводить закупки теперь будут только среди добросовестных подрядчиков. Новый закон о государственных закупках будет введен в действие с 1 января 2025 года.

Новеллы закона связаны с максимальным сокращением сроков проведения закупок, с оптимизацией процессов, пересмотром обжалования итогов закупок, дальнейшей автоматизацией этого процесса. Закупки будут осуществляться только среди добросовестных поставщиков. Информация о них формируется с использованием различных баз данных. Это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков.

«Для исключения коррупционных рисков и упрощения процедур госзакупок изменились причины несостоявшихся госзакупок. Теперь у заказчика будет возможность заключать договор, если по итогам госзакупок останется единственный поставщик, с условием, если он соответствует квалификационным требованиям. Также с нового года будет действовать новый вид конкурса, это конкурс-договор по строительству «под ключ». Строительство под ключ будут применять не ко всем объектам, а только по Перечню, утвержденному маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы», — говорит руководитель отдела госактивов и закупок акимата Костаная Алия Сегизбмева.

Кроме того, в целях поддержки отечественных товаропроизводителей утвержден отдельный перечень товаров, работ и услуг, которые будут закупать исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства. Также был упрощен процесс проведения государственных закупок товаров до 100 МРП и работ и услуг до 500 МРП. Теперь можно будет заключить прямой договор из одного источника, без проведения конкурса.

В Костанае 120 договоров в этом году потенциальным подрядчиком так и не было подписано. 60 подписали, но не приступили к работам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ Alau.kz (@alau.tv)

«Потому что нету у него таких ресурсов. Он кнопку нажал и ждет свой законный срок. Мы ему договор отправляем на портале. Он на него смотрит и ждёт до последнего. Он его не подписывает. Поэтому затягиваются все конкурсы», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Проект «Бюджет народного участия» не выполнен до конца. Из 10 проектов три не завершили.

«Люди возмущаются в СМИ пишут. Правильно пишут. В ноябре они работы делают. Бетон заливают. Мы им остановили. Ещё раз говорю ЖКХ с полиций вместе «Остановите работы!. Привлеките к ответственности. Не надо сейчас эти площадки. Всё уже никому не нужно. На следующий год будем делать», -возмутился Марат Жундубаев.

Упрощены процедуры и сокращены сроки закупок. Также в новом законее внедрена возможность общественного мониторинга госзакупок, проследить их может любой человек. Также установлен запрет для участия в госзакупках поставщика, который раньше совершил коррупционные правонарушения. Также к госзакупкам не будут допускать те организации, которые имею просроченную задолженность по зарплате.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.