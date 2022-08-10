Назначать госпособия, не дожидаясь заявления. С 1 сентября в Казахстане запустят цифровую карту семьи

Помогать семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, теперь будут в автоматическом, проактивном формате.

Уже этой осенью пока в пилотном режиме в Казахстане заработает — Цифровая карта семьи. В ней интегрируют данные из систем госорганов по всем направлениям — экономические, жилищные, социальные условия, образование и здоровье. Предполагается, что работать Цифровая карта семьи будет по следующему алгоритму. Министерство труда и соцзащиты населения будет отправлять семье, имеющий право на получение госгарантии, смс-уведомление, что человек может стать получателем помощи. Человек должен должен решить — согласен он или нет и предоставить ответ, также посредством смс. В случае согласия, пособие назначат и перечислят на счет получателя.

«Сейчас проводится работа по внедрению 10 пособий, в том числе и адресно-социальная помощь. В настоящее время эта работа проводится . Планируется что с 1 сентября уже получателям, тем которым система определила, будет направлено СМС-уведомление», — говорит заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Максим Устинов.

Цифровая карта семьи охватит все население республики, а это более 19 миллионов казахстанцев. С 1-го сентября она заработает в пилотном режиме, а уже с 1 января 2023-го года все выплаты и назначения по линии соцзащиты будут оказываться в проактивном формате. Ранее помощь физическим лицам оказывали на основании заявлений. Сейчас же государственные услуги будут оказывать по выявительному принципу. Система сама будет определять, кто нуждается в помощи.

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