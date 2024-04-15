USD 447.89
EUR 476.78
RUB 4.79
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Назначен аким района в Костанайской области

Назначен аким района в Костанайской области

Фотография для новости Назначен аким района в Костанайской области

Фото alau.kz

По согласованию с депутатами маслихата Житикаринского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан распоряжением акима Костанайской области на должность Житикаринского района назначен Жаныспаев Аслан Амантаевич.

Фото пресс-службы акима Костанайской области

Жаныспаев Аслан Амантаевич 1982 года рождения, уроженец Житикаринского района Костанайской области, казах, образование высшее. В 2003 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности бухгалтерский учет и аудит, в 2016 году окончил Челябинский государственный университет по специальности юриспруденция.
Трудовую деятельность начал с марта 2004 года в Управлении здравоохранения акимата Костанайской области, где в разные годы занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста отдела бухучета и внутреннего аудита, главного специалиста, руководителя отдела экономики и финансов.

С сентября 2015 года по январь 2020 года занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

С февраля 2020 года по октябрь 2022 года работал заместителем руководителя, руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

С ноября 2022 года — председатель АО «СПК «Тобол».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
Следующая новость

+30 градусов. Прогноз погоды на 16-18 апреля