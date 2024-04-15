Назначен аким района в Костанайской области

По согласованию с депутатами маслихата Житикаринского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан распоряжением акима Костанайской области на должность Житикаринского района назначен Жаныспаев Аслан Амантаевич.

Жаныспаев Аслан Амантаевич 1982 года рождения, уроженец Житикаринского района Костанайской области, казах, образование высшее. В 2003 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности бухгалтерский учет и аудит, в 2016 году окончил Челябинский государственный университет по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал с марта 2004 года в Управлении здравоохранения акимата Костанайской области, где в разные годы занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста отдела бухучета и внутреннего аудита, главного специалиста, руководителя отдела экономики и финансов.

С сентября 2015 года по январь 2020 года занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

С февраля 2020 года по октябрь 2022 года работал заместителем руководителя, руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

С ноября 2022 года — председатель АО «СПК «Тобол».

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