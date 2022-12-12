Назначен главный врач в Костанайскую областную детскую больницу

Глава управления здравоохранения Данияр Джандаев представил коллективу детской областной больницы нового руководителя.

Исполняющим обязанности главного врача назначен Нурлан Ержанов.

Нурлан Асыгатович родился 16.02.1978 г. в Акмолинской области, г.Атбасар

Образование : Высшее, Карагандинская государственная медицинская академия, 2001г.

Специальность: Педиатрия, детский хирург

Дополнительное образование: Высшее, Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова, 2012г.

Специальность: Менеджмент, Первая квалификационная категория по специальности «Общественное здравоохранение »

Наличие сертификата по специальности: по специальности «Общественное здравоохранение/ Социальная гигиена и организация здравоохранения»

Наличие специализации по специальности: 2014г. переподготовка по специальности «Общественное здравоохранение/Социальная гигиена и организация здравоохранения» 2017г. повышение квалификации по специальности «Менеджмент

здравоохранения» 2018г. повышение квалификации по специальности «Общественное

здравоохранение».

Трудовая деятельность: 2002-2006гг. – врач детский-хирург, ГККП «Аркалыкская региональная больница» 2006-2012гг. – заведующий опер блока, ГККП «Аркалыкская региональная больница» 2012-2013гг. –и.о. заместителя директора ГККП «Костанайский областной центр проблем формирования здорового образа жизни» 2013-2014гг.- врач-хирург, КГП «Аркалыкская региональная поликлиника» 2014-2018гг — главный врач ГККП «Аркалыкская городская станция скорой неотложной медицинской помощи» 2018г- 2020 гг.- главный врач КГП «Аркалыкская региональная больница» 2020г – 2021 гг. — заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг КГП «Костанайская областная детская больница» ноябрь 2021 г. по 08 августа 2022 г.-И.о. главного врача КГУ «Рудненский специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением цнс и нарушением психики» С августа по декабрь 2022 года. Главный врач городской больницы г.Костанай

Женат, трое детей

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