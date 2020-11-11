Назначен и.о. главного врача Житикаринской районной больницы

Приказом руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области исполняющим обязанности главного врача Житикаринской районной больницы назначен Умудов Тогрул Алимамед-Оглы

Родился 18.06.1985 г..

В Костанайской области, г.Житикара

Образование (ВУЗ, год окончания): Средне- специальное, Государственный Костанайский медицинский колледж, 2006 год

Специальность: Лечебное дело

Высшее, Семипалатинская государственная медицинская академия 2010 год

Специальность: Лечебное дело

Дополнительное образование: Интернатура, Государственный медицинский университет г.Семей, 2011 год

Специальность:Хирург

Удостоверения о переподготовке:

Травматология-ортопедия, 2012 год

Наличие квалификационной категории и по какой специальности:

Первая квалификационная категория по специальности «Общая хирургия», 2020 г.

Вторая квалификационная категория по специальности «Травматология-ортопедия»(камбустиология) (взрослая), 2016 г.

Специальные сертификаты:

-Травматология-ортопедия (камбустиология) (взрослая), 2017 г.;

— Общая хирургия (торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, трансплантология, колопроктология, онкологическая хирургия, ультразвуковая диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной специальности), 2019 г. Специализации:

— 2016 год- повышение квалификации по специальности «Диагностика и лечение при экстренной нейрохирургической патологии»;

— 2017 год- повышение квалификации по специальности «Травматология-ортопедия (камбустиология) (взрослая)»;

-2018 год- повышение квалификации по циклу «Общая хирургия»;

— 2018 год -повышение квалификации по циклу «Вопросы внедрения стандартов аккредитации в медицинских организациях» Подготовка медицинских организаций к аккредитации;

— 2019 год -«Повышение качества оказания государственных услуг»;

— 2020 год -«Коронавирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, пути передачи. Классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика»

Трудоваядеятельность- 2006-2007 гг. – фельдшер отделения скорой помощи КГП ЖитикаринскаяЦРБ;

— 2011-2012 гг. – врач-хирург многопрофильного хирургического отделения КГП «Житикаринская ЦРБ»;

2012год–врач-травматолог многопрофильного хирургического отделения КГП «Житикаринская ЦРБ»;

— 2018 -2019 гг- заведующий многопрофильным хирургическим отделением — КГП «Житикаринская ЦРБ»;

— 2019 – 2020 гг. –заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе КГП «Житикаринская РБ»;

С 9 ноября 2020 года – и.о. главного врача КГП «Житикаринская РБ»

Женат. Есть сын.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.