Назначен и.о. главного врача Житикаринской районной больницы

Приказом руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области исполняющим обязанности главного врача Житикаринской районной больницы назначен Умудов Тогрул Алимамед-Оглы
Родился 18.06.1985 г..
В Костанайской области, г.Житикара
Образование (ВУЗ, год окончания): Средне- специальное, Государственный Костанайский медицинский колледж, 2006 год
Специальность: Лечебное дело
Высшее, Семипалатинская государственная медицинская академия 2010 год
Специальность: Лечебное дело
Дополнительное образование: Интернатура, Государственный медицинский университет г.Семей, 2011 год
Специальность:Хирург
Удостоверения о переподготовке:
Травматология-ортопедия, 2012 год
Наличие квалификационной категории и по какой специальности:
Первая квалификационная категория по специальности «Общая хирургия», 2020 г.
Вторая квалификационная категория по специальности «Травматология-ортопедия»(камбустиология) (взрослая), 2016 г.
Специальные сертификаты:
-Травматология-ортопедия (камбустиология) (взрослая), 2017 г.;
— Общая хирургия (торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, трансплантология, колопроктология, онкологическая хирургия, ультразвуковая диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной специальности), 2019 г. Специализации:
— 2016 год- повышение квалификации по специальности «Диагностика и лечение при экстренной нейрохирургической патологии»;
— 2017 год- повышение квалификации по специальности «Травматология-ортопедия (камбустиология) (взрослая)»;
-2018 год- повышение квалификации по циклу «Общая хирургия»;
— 2018 год -повышение квалификации по циклу «Вопросы внедрения стандартов аккредитации в медицинских организациях» Подготовка медицинских организаций к аккредитации;
— 2019 год -«Повышение качества оказания государственных услуг»;
— 2020 год -«Коронавирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, пути передачи. Классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика»
Трудоваядеятельность- 2006-2007 гг. – фельдшер отделения скорой помощи КГП ЖитикаринскаяЦРБ;
— 2011-2012 гг. – врач-хирург многопрофильного хирургического отделения КГП «Житикаринская ЦРБ»;
2012год–врач-травматолог многопрофильного хирургического отделения КГП «Житикаринская ЦРБ»;
— 2018 -2019 гг- заведующий многопрофильным хирургическим отделением — КГП «Житикаринская ЦРБ»;
— 2019 – 2020 гг. –заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе КГП «Житикаринская РБ»;
С 9 ноября 2020 года – и.о. главного врача КГП «Житикаринская РБ»
Женат. Есть сын.
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