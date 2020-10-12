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Назначен начальник департамента КНБ по Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе акима Костанайской области, приказом председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан Климчук Сергей Александрович назначен начальником департамента Комитета национальной безопасности по Костанайской области.

Ранее занимал должность руководителя департамента в центральном аппарате Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

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