Назначен новый аким Костаная

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил нового акима Костаная.

«По согласованию с депутатами городского маслихата на должность акима Костаная назначается Марат Жундубаев. Марат Коныспаевич более 20 лет работал в различных госструктурах Костанайской области. Его отличают такие качества, как профессионализм, компетентность, самостоятельно принимать обоснованные решения. Уверен, что он еще покажет себя с положительной стороны», — отметил глава области.

Кайрат Ахметов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Архимед Мухамбетов поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу.

«Более трех лет руководил Кайрат Ахметов областным центром. Большая работа проделана. Отмечу благоустройство дворовых территорий. Окраины приводят в порядок, Ударник, Северо-запад, изменился облик фасадов. Пожелаем успехов», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Марат Жундубаев родился 26 июня 1974 года.

Образование: 1997 г. — Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, специальность «Преподаватель истории». 2002 г. — Казахский институт правоведения и международных отношений, специальность «Юрист» Университет международного бизнеса Трудовая деятельность: 1991 г. — помощник комбайнера. 1997-1998 гг. — мастер АОЗТ «Араке». 1999-2002 гг. — главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района. 2002-2005 гг. — главный специалист аппарата акима Костанайской области. 2005-2008 гг. — заместитель акима Житикаринского района. 2008-2010 гг. — заместитель акима города Костаная. 2010-2011 гг. — начальник управления здравоохранения Костанайской области. 2011-2013 гг. — начальник областного управления образования Костанайской области. 2013-2015 гг. — аким города Лисаковск Костанайской области. 2015-2020 гг. — заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам. С 28 сентября 2020 г. — государственный инспектор Администрации Президента.

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