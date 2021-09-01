Назначен новый директор палаты предпринимателей Костанайской области

Решением Правления НПП РК «Атамекен» по согласованию с Региональным советом на должность директора Палаты предпринимателей Костанайской области назначен Данияр Кузенбаев.

На этом посту он сменил Мурата Абенова, который перешел на новую должность в центральный аппарат НПП РК «Атамекен».

Данияр Кузенбаев – уроженец Костанайской области, родился 18 июля 1977 года. Имеет 2 высших образования: в 1998 году окончил КГУ им. А. Байтурсынова по специальности «юриспруденция», в 2021 году окончил Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности «Аграрная техника и технология».

С 2000 по 2015 год служил в органах прокуратуры. С 2015 года по настоящее время возглавляет ТОО «Альроми».

Награжден почетными грамотами Первого Президента Республики Казахстан, МСХ РК, Министра индустрии и инфраструктурного развития, акима Костанайской области, акима города Костаная за активное участие в политической деятельности и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и строительства инфраструктуры в регионе.

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