Назначен новый главный санитарный врач Костанайской области

Ермуханбет Даулетбаев назначен на должность главного государственного санитарного врача Костанайской области. Информацию об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Ранее эту должность занимал Владимир Нечитайло. В связи с достижением пенсионного возраста он освобожден от ранее занимаемой должности главного государственного санврача Костанайской области.

На эту должность назначен Даулетбаев Ермуханбет Айтмолдинович – руководитель Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Костанайской области.

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