Назначен новый министр обороны

Распоряжением главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан и назначен министром обороны Республики Казахстан, — говорится на официальном сайте Акорды.
Мурат Бектанов родился 18 сентября 1965 года в Северо-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
·Киевское высшее общевойсковое командное училище (1988);
·Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (1998-2000);
·Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской федерации (2005-2007).
Трудовой стаж:
·Командир мотострелкового взвода (1989-1990);
·Командир десантно-штурмового взвода (1990);
·Начальник разведки десантно-штурмового батальона (1990-1993);
·Командир взвода, роты курсантов Алма-Атинского высшего общевойского командного училища (1993-1997);
·Начальник штаба-заместитель командира МСБ (1997-1998);
·Офицер департамента боевой подготовки Министерства обороны Республики Казахстан (1998);
·Начальник группы, старший офицер департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (2000-2001);
·Начальник управления, начальник оперативного управления, начальник департамента боевой службы и подготовки войск Республиканской гвардии (2001-2005);
·Заместитель начальника департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2007-2010);
·Начальник департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2010-2013);
·Командующий войсками регионального командования «Восток» Республики Казахстан (07.2013-06.2016);
·Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (09.2016-04.2019);
·Первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 05.04.2019).
31 августа Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Нурлана Ермекбаева.
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