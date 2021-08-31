USD 425.41
EUR 502.88
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Назначен новый министр обороны

Назначен новый министр обороны

Vinkmag ad

Распоряжением главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан и назначен министром обороны Республики Казахстан, — говорится на официальном сайте Акорды.

Мурат Бектанов родился 18 сентября 1965 года в Северо-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Киевское высшее общевойсковое командное училище (1988);

·Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (1998-2000);

·Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской федерации (2005-2007).

Трудовой стаж:

·Командир мотострелкового взвода (1989-1990);

·Командир десантно-штурмового взвода (1990);

·Начальник разведки десантно-штурмового батальона (1990-1993);

·Командир взвода, роты курсантов Алма-Атинского высшего общевойского командного училища (1993-1997);

·Начальник штаба-заместитель командира МСБ (1997-1998);

·Офицер департамента боевой подготовки Министерства обороны Республики Казахстан (1998);

·Начальник группы, старший офицер департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (2000-2001);

·Начальник управления, начальник оперативного управления, начальник департамента боевой службы и подготовки войск Республиканской гвардии (2001-2005);

·Заместитель начальника департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2007-2010);

·Начальник департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2010-2013);

·Командующий войсками регионального командования «Восток» Республики Казахстан (07.2013-06.2016);

·Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (09.2016-04.2019);

·Первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 05.04.2019).

31 августа Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Нурлана Ермекбаева.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

РТН Подробности — Куаныш Байтурсынов и Бахдияр Мукан
Следующая новость

Точка зрения — 33 — Вредные выбросы в атмосферу в Костанае были выше ПДК. Почему?