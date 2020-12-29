Назначен новый начальник «Черного беркута»

В колонии «Черный беркут» назначен новый начальник, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Им стал подполковник юстиции Нурбек Кабдикаримов. Он родился 21 января 1982 года в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 2000 года. Последняя занимаемая должность — заместитель начальника СИЗО Костаная.

В конце августа сообщалось, что ранее возглавлявшего учреждение чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС Костанайской области Армана Абилева задержали 26 августа. Он подозревается в получении взятки в размере 1 миллиона тенге за общее покровительство осужденному.

«Черный беркут» — учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывает наказание бывший пограничник Владислав Челах, приговоренный к пожизненному сроку в декабре 2012 года за убийство 14 сослуживцев и егеря.

Сюда же заключен алматинский террорист Руслан Кулекбаев. Утром 18 июля 2016 года он совершил вооруженное нападение на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента в Алматы. В результате стрельбы погибли 10 человек.

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