Назначен новый начальник департамента полиции Костанайской области

Начальником Департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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До назначения он занимал должность начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.
По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков.
Нового начальника личному составу Департамента полиции представил глава МВД.
Ерлан Болатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.
В правоохранительных органах работает с 1993 года.
Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции.
Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.
Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции. Последнее место работы — начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.
Бекет Аймагамбетов, который руководил департаментом полиции Костанайской области более шести лет, зачислен в распоряжение МВД РК.
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